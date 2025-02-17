УПЛ ТВ, Setanta и MEGOGO близки к соглашению по обмене контентом, - источник

Украинский комментатор Владимир Зверов в эфире своей авторской программы на ПРОФУТБОЛ Digital рассказал о том, что Setanta, MEGOGO и УПЛ ТВ в ближайшее время могут достигнуть соглашения об обмене коонтентом.

"Еще до возвращения 21 февраля УПЛ матчем "Колос" – "Черноморец" может произойти событие с претензией на историчность, потому что между крупными медиакомпаниями может быть – и есть вероятность, что это произойдет – обмен контентом. Обмен контентом между УПЛ ТВ, Setanta и MEGOGO.

Я, когда впервые услышал об этой новости, немного удивился, но на самом деле сейчас все может прийти к хорошему завершению, потому что где-то посреди недели, через несколько дней, должно состояться совещание, на котором клубы будут принимать решение по обмену контентом между крупными медийными платформами. И в УПЛ ТВ может быть сконцентрирован даже доступ к европейскому футболу.

У нас есть Setanta, которая владеет АПЛ и Бундеслигой, и у нас есть MEGOGO, у которого Ла Лига, Серия А, Лига и сборная Украины. В ближайшую весну на УПЛ ТВ будут стартовать новые проекты, и информация о нескольких из них уже выходила в СМИ.

Во-первых, это новости. И вот этот обмен контентом, и контент в пользу УПЛ ТВ, условно, Setanta и MEGOGO будут делиться определенными хайлайтами матчей чемпионата Англии, Испании, на который они имеют права – и это для того, чтобы существовали проекты на УПЛ ТВ, чтобы они были насыщеннее, чтобы там был не только украинский футбол.

Так же это касается возможного контента, который касается сборной Украины. Так же для доступа для УПЛ ТВ идут переговоры. Поскольку основателями и полными владельцами УПЛ ТВ есть футбольные клубы, важно учитывать их экономические интересы.

Потому что почему MEGOGO, например, должен отдавать какой-то контент на УПЛ ТВ? Какой резон MEGOGO? А возможно, в ответ MEGOGO получит трансляции матчей УПЛ, о чем уже писал Игорь Бурбас. Я не могу быть таким категоричным относительно того, что трансляции УПЛ обязательно будут на MEGOGO, потому что опять же встреча клубов – и там они все должны решить.

Но для того, что это может произойти, существует много позитивных моментов и предварительных переговоров. Из того, что я слышал, есть так называемая продвинутая стадия по многим моментам.

У болельщиков, следивших за новостями еще прошлых сезонов по поводу единопульных мучений MEGOGO, "плюсов" и так далее, может возникнуть вопрос: а как это так договорились? Вроде бы были споры, конфликты, ссоры.

На самом деле, из того, что мне известно, прошлой зимой соглашение между MEGOGO и УПЛ ТВ не было подписано исключительно из-за не попадания в бюджетный период MEGOGO, который в то время длился с ноября по январь.

Даже при большом желании УПЛ ТВ не могла бы это сделать, поскольку только в середине февраля тогда проходило голосование за будущее проекта и за передачу прав, а лига в то время еще не имела конкретного продукта.

А MEGOGO в то же время в начале 2024 года должен был приобрести большое количество спортивных прав: Евро, ЛЧ, 2 боя Усика, несколько национальных чемпионатов. В то время у компании MEGOGO просто не было свободных средств до момента подписания всех контрактов, в отличие от других платформ, которые в то время не несли такое огромное количество расходов.

В этот раз между УПЛ и MEGOGO таких препятствий не было. И насколько я сейчас понимаю, поэтому переговоры продолжались в позитивном ключе и достигли, как я уже говорил, продвинутой стадии. Все то, что обсуждается, весь этот обмен контентом – клубы и только клубы будут принимать решение.

Насколько я понимаю, насколько я знаю, до возобновления чемпионата Украины клубы должны в конечном итоге принять это решение", – сказал Зверов.