"Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение", - спецпосланник Трампа Келлог

Спецпосланник президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог уверяет, что Украина будет самостоятельно принимать решение относительно будущего "мирного соглашения".

Читайте также Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине

Об этом Кэллог заявил журналистам после переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

По словам Келлога, американские чиновники прилагают параллельные усилия, чтобы посадить Москву и Киев за стол переговоров, но в конце концов именно Киев будет решать, примет ли Украина любое соглашение, которое предложат США.

"Решение украинцев – это украинское решение. Зеленский является избранным лидером суверенной нации, и эти решения являются его решением, и никто не будет навязывать их избранному лидеру суверенной нации", – добавил он.

Посланник Трампа подчеркнул, что его работа заключается в том, чтобы "способствовать" заключению соглашения, которое "обеспечит надежные гарантии безопасности, что Украина является суверенным государством".

В то же время Келлог считает, что и Россия, и Украина готовы прекратить боевые действия, поскольку ни одна из сторон не может одержать решающую победу на поле боя.

"Сейчас складывается впечатление, что обе стороны хотят "выйти из игры", – сказал он журналистам.

Администрация Дональда Трампа на прошлой неделе активизировала усилия по запуску переговорного процесса между Россией и Украиной, чтобы завершить развязанную Москвой полномасштабную войну.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоятся переговоры между топ-чиновниками США и России.