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Потери России в войне превысили 860 тысяч - Генштаб

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1170 за вчера

Потери России в войне превысили 860 тысяч - Генштаб

Фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1170 оккупантов, по 12 танков и бронемашин, 53 артсистемы и 1 средство ПВО.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 861 090 (+1170) человек,
  • танков - 10101 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 21075 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 23275 (+53) ед,
  • РСЗО - 1285 (+2) ед,
  • средства ПВО - 1068 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25586 (+181),
  • крылатые ракеты - 3064 (+1),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37679 (+74) ед,
  • специальная техника - 3751 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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