Потери России в войне превысили 860 тысяч - Генштаб
1170 за вчера
Фото - Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1170 оккупантов, по 12 танков и бронемашин, 53 артсистемы и 1 средство ПВО.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 861 090 (+1170) человек,
- танков - 10101 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 21075 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 23275 (+53) ед,
- РСЗО - 1285 (+2) ед,
- средства ПВО - 1068 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25586 (+181),
- крылатые ракеты - 3064 (+1),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 37679 (+74) ед,
- специальная техника - 3751 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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