Условия сделки по полезным ископаемым в обмен на военную помощь, которую выдвинула Украине администрация президента США Дональда Трампа, значительно превосходят те, что были наложены на Германию и Японию после Второй мировой войны.

"Условия контракта, который неделю назад попал в офис Владимира Зеленского, означают экономическую колонизацию Украины со стороны США, юридически закрепленную на неопределенный срок. Он предусматривает бремя репараций, которые невозможно выполнить", - пишет The Telegraph.

Согласно документу, США будут получать 50% доходов от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости всех новых лицензий, выданных третьим лицам для будущей монетизации ресурсов. На такие доходы будет "наложен арест" в пользу США.



Соглашение предусматривает, что США будут иметь суверенный иммунитет и получат почти полный контроль над большей частью сырьевой экономики Украины.

"Президент Зеленский сам предложил идею предоставить США прямую долю в украинских редкоземельных ресурсах во время визита в Trump Tower в сентябре, надеясь наладить отношения для продолжения поставок оружия. Он, наверное, не ожидал, что ему выдвинут условия, которые обычно ставят странам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне. Они даже жестче финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году", - отмечается в статье.

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