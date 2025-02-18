Силы ПВО сбили более 100 БПЛА ночью. Сколько всего было запущено?
Больше, чем в предыдущие дни
Міністерство оборони України
В ночь на 18 февраля 2025 года враг атаковал 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из оккупированного Крыма и пяти направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 103-х "шахедов" и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 67 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградская (попадание дрона в многоэтажку в Долинской), Харьковская, Киевская и Черкасская области.
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