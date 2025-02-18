Президент Еврокомиссии - Келлогу: Европа готова увеличить расходы на оборону ЕС и Украины

Во вторник, 18 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась со специальным посланником США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Во время встречи в Брюсселе фон дер Ляйен отметила важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС выделил 135 миллиардов евро (примерно 145 миллиардов долларов) - больше, чем любой другой союзник. Это включает 52 миллиарда долларов военной помощи, что соответствует вкладу США.

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Также президент Еврокомиссии рассказала о планах Европы по увеличению объемов производства и расходов на оборону, что укрепит военный потенциал как Европы, так и Украины.

Ранее Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.