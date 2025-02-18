Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО
Одно - да, другое - нет
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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина имеет суверенное право на вступление в Европейский Союз (ЕС), но по военным альянсам - позиция другая.
"Евросоюз? Это суверенное право любой страны.
Мы говорим об интеграции, об экономических интеграционных процессах. И здесь, конечно, никто ничего не может диктовать ни одной стране, и мы этого делать не собираемся.
Конечно, по вопросам безопасности, связанных с обороной или военными союзами, существует совсем другая позиция", - сказал он.
Также Песков отметил, что правитель России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".
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