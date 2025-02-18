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Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

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Одно - да, другое - нет

Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина имеет суверенное право на вступление в Европейский Союз (ЕС), но по военным альянсам - позиция другая.

"Евросоюз? Это суверенное право любой страны.

Мы говорим об интеграции, об экономических интеграционных процессах. И здесь, конечно, никто ничего не может диктовать ни одной стране, и мы этого делать не собираемся.

Конечно, по вопросам безопасности, связанных с обороной или военными союзами, существует совсем другая позиция", - сказал он.

Также Песков отметил, что правитель России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 14:44
Бураков ! Обов'язково писати військових та кримінальних злочинців з великої літери ??? Тепер я розумію, чому на цьому пропутінському сайті кишить глистами з жопи бУнкерного фюрера. Один з них -- Дураков.
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 14:44
Бураков ! Обов'язково писати військових та кримінальних злочинців з великої літери ??? Тепер я розумію, чому на цьому пропутінському сайті кишить глистами з жопи бУнкерного фюрера. Один з них -- Дураков.
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Gudvin85 (Киев)
18.02.2025 в 14:32
Кому она там в этом ЕС нужна? Хотели бы - давно бы уже приняли, а ведь во многом из-за этого всё и началось
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Просто Квашин (Харків)
18.02.2025 в 14:36
Щоб вступити в ЄС, путінський прихвостень, потрібно відповідати певним критеріям. Оскільки країною керує "штірліц" путіна - нам до ЕС, як тобі, ка.цапська наволоч, до порядної людини...
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