Кремль озвучил позицию относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина имеет суверенное право на вступление в Европейский Союз (ЕС), но по военным альянсам - позиция другая.

"Евросоюз? Это суверенное право любой страны. Мы говорим об интеграции, об экономических интеграционных процессах. И здесь, конечно, никто ничего не может диктовать ни одной стране, и мы этого делать не собираемся. Конечно, по вопросам безопасности, связанных с обороной или военными союзами, существует совсем другая позиция", - сказал он.

Также Песков отметил, что правитель России Владимир Путин готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако "фиксация договоренностей должна обсуждаться с учетом существующей возможности оспаривания легитимности Зеленского".



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