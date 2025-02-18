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Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы

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Об этом пишет Fox News

Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план по Украине, одним из пунктов которого будут выборы

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

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Об этом пишет Fox News.

В частности, об этом сообщает корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Гайнрих со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с ходом дискуссий.

"План включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем - подписание окончательного соглашения", - сказала она.

Также со ссылкой на Fox News утверждается, что Москва и Вашингтон рассматривают проведение выборов в Украине как одно из ключевых условий для успешного процесса урегулирования.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

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