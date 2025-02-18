Переговоры США и России завершились, в РФ назвали их "неплохими"
Стороны будут готовить встречу Путина и Трампа
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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа. По сообщению российской стороны, Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Помощник кремлевского лидера Юрий Ушаков заявил, что переговоры делегаций США и России "прошли неплохо".
Россия и США, мол, договорились продвигать двусторонние отношения.
Встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа, подчеркнул Ушаков.
Помощник российского правителя добавил, что "отдельные команды" переговорщиков США и РФ начнут контакты по Украине "в свое время" (когда именно, он не уточнил).
Напомним, что 18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. Как писали российские пропагандистские СМИ, во время них стороны планировали обсудить экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".
Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.
Президент Владимир Зеленский накануне подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия официального Киева.
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