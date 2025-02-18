Зеленский: В начале полномасштабного вторжения ни одна страна мира не помогала Украине
У Украины не было другого выхода, как "взять оружие в руки и защищаться"
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения Украина не получила военной помощи от партнеров.
Об этом он сказал в Анкаре во время брифинга после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в момент нападения у Украины не было другого выхода, как "взять оружие в руки и защищаться".
Зеленский подчеркнул, что украинские воины начали защищать свою страну "без помощи какой-либо из стран мира".
"Так оно было, и никто Украине в этот момент не помогал. Но потом, когда они [западные партнеры] увидели, что Путин [российский диктатор] не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные и никуда не побежит президент Украины - тогда все поняли, что надо помочь Украине. И именно тогда началась помощь, в разных объемах от разных стран", - сказал глава государства.
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