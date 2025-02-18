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Зеленский: В начале полномасштабного вторжения ни одна страна мира не помогала Украине

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Обновлено

У Украины не было другого выхода, как "взять оружие в руки и защищаться"

Зеленский: В начале полномасштабного вторжения ни одна страна мира не помогала Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного российского вторжения Украина не получила военной помощи от партнеров.

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Об этом он сказал в Анкаре во время брифинга после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в момент нападения у Украины не было другого выхода, как "взять оружие в руки и защищаться".

Зеленский подчеркнул, что украинские воины начали защищать свою страну "без помощи какой-либо из стран мира".

"Так оно было, и никто Украине в этот момент не помогал. Но потом, когда они [западные партнеры] увидели, что Путин [российский диктатор] не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные и никуда не побежит президент Украины - тогда все поняли, что надо помочь Украине. И именно тогда началась помощь, в разных объемах от разных стран", - сказал глава государства.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
18.02.2025 в 20:05
Просроченный заговорил
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0
4
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Комментарии 9
Gudvin85 (Киев)
18.02.2025 в 20:05
Просроченный заговорил
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0
4
Гашик Ки1в (Киев)
18.02.2025 в 19:47
н едопогли розм1нувати чонгар.....не недопогли створювати тро.... бегивовикбеги
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2
0
Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 19:01
Ода и какашкин ваш выход
Ответить
1
5
MaximSK (Киев)
18.02.2025 в 19:03
Ты сепар и путинист?
Ответить
3
1
fanatSD (донецк)
18.02.2025 в 19:25
подстилка ватная на выход.пока пинка под зад не получил
sticker
Ответить
3
1
Море23 (Одесса)
18.02.2025 в 19:01
Скажите как его зовут пи....з ....бол парапарара .своей грудью отбивал ракеты
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1
5
oda1979 (Запорожье)
18.02.2025 в 19:14
Уродец, по существу есть что сказать? Так и было в начале. Память отшибло?
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4
0
fanatSD (донецк)
18.02.2025 в 19:26
мало ваших спалили в одессе
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4
0
ANESTEZIO (Вінниця )
18.02.2025 в 20:06
Мало...
 
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