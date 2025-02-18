Зеленский о переговорах между РФ и США: Идти на ультиматумы России не собираюсь

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не пойдет на ультиматумы России.

Об этом глава государства сказал во время общения с общиной в Анкаре, передает "Интерфакс-Украина".

Президент отметил, что переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии происходят об Украине без участия Украины.

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По его словам, когда в начале полномасштабного вторжения началась помощь в разных объемах Украине от разных стран, в этот момент РФ поставила ультиматум, в частности, уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России. Также, как рассказал глава государства, россияне хотели поставить в Украине пророссийское руководство государства, "чтобы оно полностью было в вертикали Путина".

"И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", - заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что "никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины россиянами, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси и в Турции с россиянами не было".

"Я как президент Украины никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.