Усик встретился с главой СБУ Малюком. ФОТО
Эпическое фото
фото из соцсетей
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.
Фото опубликовал командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.
"Все на месте", - сказал Филимонов.
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