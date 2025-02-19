Усик встретился с главой СБУ Малюком. ФОТО

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком.

Фото опубликовал командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

"Все на месте", - сказал Филимонов.