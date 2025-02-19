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"Поддержка Зеленского сейчас составляет 4%", - Трамп намекнул на необходимость выборов в Украине

Общие новости

Трамп на пресс-конференции сделал много противоречивых заявлений

"Поддержка Зеленского сейчас составляет 4%", - Трамп намекнул на необходимость выборов в Украине

t.me/holosameryky

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине давно не было выборов. По его словам, у действующего главы государства низкий рейтинг.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Сейчас имеем ситуацию в Украине, когда давно не было выборов. Там военное положение введено. И лидер украинский теперь уже, как бы мне не грустно это констатировать, его поддержка составляет 4%", - заявил Трамп.

Также американский президент заявил, что РФ вроде бы хочет закончить войну.

"Россия хочет остановить эту дикость, которая там происходит, ее военнослужащие погибают тысячами каждую неделю. Это не американские солдаты, это в основном российские и украинские военные, хотя и корейские тоже. Их привезли, чтобы воевать и значительная часть из них погибла. Это бессмысленно", - сказал Трамп.

Отметим, что на данный момент неясно, откуда Трамп взял такие цифры рейтинга, поскольку согласно украинским опросам данные совершенно другие.

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Так, согласно опросу КМИС, в декабре 2024 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, а не доверяли, 39%. Остальные 9 ответили, что не могут определиться со своим отношением.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
19.02.2025 в 00:39
Зелю поддерживает только ода и какашкин
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
19.02.2025 в 00:39
Зелю поддерживает только ода и какашкин
Ответить
0
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