Вацко: Шепелев всех в Александрии поразил. Он будет игроком основы
Горожане совершили качественный трансфер
fcdynamo.com
Журналист Виктор Вацко оценил адаптацию полузащитника Владимира Шепелева в составе "Александрии".
“Сбор показал, что Шепелев сразу ворвался в основной состав. Совершенно все указывает на то, что он будет игроком основы. Ротань, насколько мне известно, очень им доволен. Уровень, класс Шепелева в принципе не вызывал ни у кого никаких вопросов, но уровень его физической готовности вопрос вызывал".
"Однако он всех в клубе просто поразил. По всем фитнес-показателям Шепелев на уровне с Калюжным, один из лучших в "Александрии". Все выглядит так, что Шепелев становится значительным усилением команды Ротаня на весеннюю часть сезона”, – сказал Вацко в эфире собственного ютуб-канала.
Владимир участвовал в обоих спаррингах "горожан" против "Риги" (1:3, 1:3).
Популярное сейчас
- Зеленский о переговорах между РФ и США: Идти на ультиматумы России не собираюсь
- Почему так долго? Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой Б Мудрика
- Переговоры США и России завершились, в РФ назвали их "неплохими"
- Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Теперь - официально: MEGOGO будет показывать Украинскую Премьер-Лигу