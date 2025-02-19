Вацко: Шепелев всех в Александрии поразил. Он будет игроком основы

Журналист Виктор Вацко оценил адаптацию полузащитника Владимира Шепелева в составе "Александрии".

“Сбор показал, что Шепелев сразу ворвался в основной состав. Совершенно все указывает на то, что он будет игроком основы. Ротань, насколько мне известно, очень им доволен. Уровень, класс Шепелева в принципе не вызывал ни у кого никаких вопросов, но уровень его физической готовности вопрос вызывал".