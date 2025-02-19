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Вацко: Шепелев всех в Александрии поразил. Он будет игроком основы

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Вацко: Шепелев всех в Александрии поразил. Он будет игроком основы

fcdynamo.com

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Журналист Виктор Вацко оценил адаптацию полузащитника Владимира Шепелева в составе "Александрии".

“Сбор показал, что Шепелев сразу ворвался в основной состав. Совершенно все указывает на то, что он будет игроком основы. Ротань, насколько мне известно, очень им доволен. Уровень, класс Шепелева в принципе не вызывал ни у кого никаких вопросов, но уровень его физической готовности вопрос вызывал".

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"Однако он всех в клубе просто поразил. По всем фитнес-показателям Шепелев на уровне с Калюжным, один из лучших в "Александрии". Все выглядит так, что Шепелев становится значительным усилением команды Ротаня на весеннюю часть сезона”, – сказал Вацко в эфире собственного ютуб-канала.

Владимир участвовал в обоих спаррингах "горожан" против "Риги" (1:3, 1:3).

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Виктор Вацко ФК Александрия Владимир Шепелев
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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