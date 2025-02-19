УПЛ теперь на MEGOGO, провал итальянцев в Лиге чемпионов и перенос матча УПЛ. Главные новости за 18 февраля

УПЛ возвращается на MEGOGO

Телеканал УПЛ ТВ теперь появится и на медиасервисе MEGOGO. Напомним, что УПЛ ТВ было создано год назад для трансляции матчей Украинской Премьер-лиги по футболу. Он присутствовал на основных стриминговых сервисах, кроме MEGOGO. Канал будет доступен подписчикам сервиса в разделе "Телевидение".

"Милан" и "Аталанта" сенсационно вылетели из Лиги чемпионов

Обе итальянские команды уступили в первых матчах своим соперникам, но были фаворитами в ответных матчах. "Милан" уже на первой минуте повел в счете и отыграл гандикап в матче против "Фейенорда", который на днях уволил главного тренера. Итальянцы контролировали ход игры в первом тайме и создали еще несколько голевых моментов. На старте второго тайма красную карточку получил Тео Эрнандес, после чего "Фейеноорд" сравнял счет и удержал нужный результат. Таким образом, именно нидерландский клуб прошел дальше по итогам двух матчей.

"Аталанта" тоже была фаворитом противостояния с "Брюгге", несмотря на минимальное поражение в Бельгии. На этот раз бергамаски сыграли еще хуже, пропустив в свои ворота три гола, на что сумели ответить только одним. "Брюгге" шагает в 1/8 финала, а "Аталанта" теперь сосредоточится на внутренних соревнованиях.



"Бавария" была в шаге от позора

Мюнхенцы чуть не повторили судьбу итальянцев, но все же сумели пройти "Селтик". Казалось бы в этом матче нету интриги, ведь класс команд совершенно разный, да и матч в Шотландии завершился победой немецкой команды. Дома "Бавария" владела игровым преимуществом, но пропустила в середине второго тайма, а в ворота Шмайхеля мяч все никак не шел. Спас ничью и обеспечил проход дальше немецкой команде гол Альфонсо Дэвиса на последней минуте добавленного времени.

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Трубин с "Бенфикой" прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Настоящая драма разыгралась в Лиссабоне, где "Бенфика" принимала "Монако". Первый матч завершился победой португальцев с удалением у монегасков. В Португалии представители страны-карлика пытались отыграть гандикап и трижды вели в счете, но все же довольствовались ничьей, которая дальше вывела команду Трубина.

"Карпаты" подписали очередного бразильца

Новичком львовского клуба стал 19-летний хавбек Луис Яно из "Палмейраса". Детали контракта не сообщаются, но начнет свои выступления в Украине бразилец в составе молодежной команды львовян.

Матч "Рух" - "ЛНЗ" все же будет перенесен

Львовский клуб обратился к УПЛ с просьбой рассмотреть возможность перенести игру против "ЛНЗ" из-за заболевания большого количества игроков и тренерско-административного штаба "желто-черных". Сначала было сообщение, что регламент не предусматривает подобных переносов, но впоследствии ходатайство львовян было удовлетворено. Ключевым фактором стало согласие "ЛНЗ" на перенос игры.