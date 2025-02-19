Минус 1300 оккупантов и 72 артсистемы. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
Очень много выбитой техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1300 захватчиков, 19 танков, 23 бронемашины и 72 артсистемы.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около/около 862390 (+1300) человек
- танков - 10120 (+19)
- боевых бронированных машин - 21098 (+23)
- артиллерийских систем - 23347 (+72)
- РСЗО - 1288 (+3)
- средства ПВО - 1072 (+4)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25861 (+175)
- крылатые ракеты - 3064 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 37825 (+146)
- специальная техника - 3752 (+1).
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