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Минус 1300 оккупантов и 72 артсистемы. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

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Очень много выбитой техники

Минус 1300 оккупантов и 72 артсистемы. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1300 захватчиков, 19 танков, 23 бронемашины и 72 артсистемы.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 19.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около/около 862390 (+1300) человек
  • танков - 10120 (+19)
  • боевых бронированных машин - 21098 (+23)
  • артиллерийских систем - 23347 (+72)
  • РСЗО - 1288 (+3)
  • средства ПВО - 1072 (+4)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25861 (+175)
  • крылатые ракеты - 3064 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37825 (+146)
  • специальная техника - 3752 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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