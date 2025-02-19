Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи. Где все эти деньги?
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Президент Дональд Трамп заявил, что США выделили Украине примерно $350 миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.
"Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом.
Зеленский - хороший, но это не имеет значения. Меня волнует выполнение задачи. У него есть лидерство, но несмотря на это он позволил войне продолжаться, хотя она не должна была бы даже начаться, даже без Соединенных Штатов
Европа внесла гораздо меньший процент - примерно $100 миллиардов. Хотя для них эта война имеет большее влияние, чем для нас: нас отделяет океан, а их - нет", - сказал он на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
По данным Пентагона по состоянию на середину января 2025-го, с начала работы предыдущей администрации Джо Байдена (с января 2021 года), США выделили более 66,5 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.
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