Президент Дональд Трамп заявил, что США выделили Украине примерно $350 миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

"Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом.

Зеленский - хороший, но это не имеет значения. Меня волнует выполнение задачи. У него есть лидерство, но несмотря на это он позволил войне продолжаться, хотя она не должна была бы даже начаться, даже без Соединенных Штатов

Европа внесла гораздо меньший процент - примерно $100 миллиардов. Хотя для них эта война имеет большее влияние, чем для нас: нас отделяет океан, а их - нет", - сказал он на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.