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Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи. Где все эти деньги?

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Обновлено
Трамп: США предоставили Украине $350 миллиардов помощи. Где все эти деньги?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Дональд Трамп заявил, что США выделили Украине примерно $350 миллиардов помощи, однако отсутствие отчетности по использованию этих средств вызывает беспокойство.

"Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом.

Зеленский - хороший, но это не имеет значения. Меня волнует выполнение задачи. У него есть лидерство, но несмотря на это он позволил войне продолжаться, хотя она не должна была бы даже начаться, даже без Соединенных Штатов

Европа внесла гораздо меньший процент - примерно $100 миллиардов. Хотя для них эта война имеет большее влияние, чем для нас: нас отделяет океан, а их - нет", - сказал он на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

По данным Пентагона по состоянию на середину января 2025-го, с начала работы предыдущей администрации Джо Байдена (с января 2021 года), США выделили более 66,5 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Читайте также"Поддержка Зеленского сейчас составляет 4%", - Трамп намекнул на необходимость выборов в Украине

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Источник:
The White House
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Гашик Ки1в (Киев)
19.02.2025 в 09:45
лизав лизав та не довизелавав.....
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Комментарии 4
Гашик Ки1в (Киев)
19.02.2025 в 09:45
лизав лизав та не довизелавав.....
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 10:00
Кому ти лизав ????
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0
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oda1979 (Запорожье)
19.02.2025 в 09:41
Ну так запроси отчет, недоумок. Ты ж президент или балалайка?
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1
2
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 09:36
В лаптєстані герой казок Іван Дурак, в штатах Джон Крейзі... Цей лузер-бізнесмен та путінський прихильник цифри бере десь з потолка, а його дурний язик працює, як помело....
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