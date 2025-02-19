Россия запустила ночью 167 БПЛА и две ракеты. Сколько целей уничтожило ПВО?

В ночь на 19 февраля враг атаковал 167-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 по Сумской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 106-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. 56 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области. В частности, из-за массированной российской атаки на Одессу 250 тыс. человек остались без света, 4 человека ранены.