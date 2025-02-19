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Зеленский - после удара по энергетике Одессы: Россией руководят патологические лжецы

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Указал на несоответствие риторики и действий врага

Зеленский - после удара по энергетике Одессы: Россией руководят патологические лжецы

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар оккупантов по Одессе.

"Сейчас в Одессе продолжаются спасательные работы после очередного российского удара по энергетической инфраструктуре. Именно по гражданским энергетическим объектам, против которых российская армия уже почти три года не жалеет ни ракет, ни ударных дронов.

Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят удары по энергетике. Почти в то же время - такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью.

Сейчас по меньшей мере 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения. Без отопления и света остались 13 школ, детский сад, несколько больниц. Работают ремонтные бригады, все коммунальные службы задействованы. Я благодарен каждому спасателю, всем, кто помогает людям.

Мы должны помнить, что Россией руководят патологические лжецы, и им нельзя доверять - на них надо давить ради мира", - написал глава государства в соцсетях.

Ранее местные власти Одессы сообщили, что в результате вражеской атаки на Одессу в ночь на 19 февраля пострадали четверо гражданских, среди которых один ребенок, а также ряд школ, детсадов и более 500 домов.

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Одесса Владимир Зеленский война с россией ракетная атака
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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.02.2025 в 11:31
и весь мир молчит
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
19.02.2025 в 11:31
и весь мир молчит
Ответить
0
0

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