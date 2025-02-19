Риццоли: Наша цель - выйти на самый высокий уровень судейства в Европе

С 14 по 18 февраля под Киевом прошел учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра УПЛ. В течение пяти дней судьи участвовали в теоретических и практических занятиях, изучая требования ФИФА, УЕФА и УАФ, а также работу с системой VAR.

Одним из ключевых моментов было занятие с консультантом комитета арбитров УАФ Никола Риццоли, который отметил успехи в развитии украинских судей и выразил уверенность в их потенциале для выступлений на европейских матчах.