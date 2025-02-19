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Риццоли: Наша цель - выйти на самый высокий уровень судейства в Европе

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Консультант комитета арбитров УАФ выступил на учебно-тренировочном сборе рефери

Риццоли: Наша цель - выйти на самый высокий уровень судейства в Европе

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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С 14 по 18 февраля под Киевом прошел учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра УПЛ. В течение пяти дней судьи участвовали в теоретических и практических занятиях, изучая требования ФИФА, УЕФА и УАФ, а также работу с системой VAR.

Одним из ключевых моментов было занятие с консультантом комитета арбитров УАФ Никола Риццоли, который отметил успехи в развитии украинских судей и выразил уверенность в их потенциале для выступлений на европейских матчах.

"Я рад уже третий год быть частью развития украинских арбитров, помогая улучшать уровень судейства в Украине. За это время мы сделали важные шаги вперед и достигли определенных результатов. У нас есть молодые таланты с большим потенциалом, и я уверен, что мы сможем представить больше украинских арбитров в топовых европейских поединках.

Мы активно работаем над повышением качества судейства - анализируем игровые эпизоды, совершенствуем критерии решений, чтобы сделать их более понятными. Наша цель - выйти на самый высокий уровень в Европе, и я верю, что мы можем этого достичь", - отметил итальянский специалист.

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Никола Риццоли УАФ Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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