"Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
Затронута и тема Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Без поддержки США Украине будет трудно противостоять российской агрессии. Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
"Будем честны - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов.
Что касается Европы, то невозможно представить себе глобальную безопасность европейского континента без Украины. И без нашей героической армии, ныне крупнейшей в Европе, закаленной в самой большой войне со времен Второй мировой войны", - сказал Буданов в интервью Defence24.
С февраля 2022 года Европа выделила Украине 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовой и гуманитарной поддержки.
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