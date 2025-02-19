"Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США

Без поддержки США Украине будет трудно противостоять российской агрессии. Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

"Будем честны - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов.

Что касается Европы, то невозможно представить себе глобальную безопасность европейского континента без Украины. И без нашей героической армии, ныне крупнейшей в Европе, закаленной в самой большой войне со времен Второй мировой войны", - сказал Буданов в интервью Defence24.