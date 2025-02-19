"Живет в дезинформационном пространстве". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о 4% доверия

Обнародованные президентом США Дональдом Трампом цифры рейтинга поддержки украинского лидера Владимира Зеленского являются дезинформацией, которая идет от России.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится. А вторая история, раз уж говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. Мы понимаем это и у нас есть доказательства, что эти цифры, они обсуждаются между Америкой и Россией.

К сожалению, президент Трамп, с большим уважением к нему относимся, как к лидеру американского народа, которого мы очень уважаем и который нас постоянно поддерживает, живет в этом дезинформационном пространстве", - сказал глава государства.