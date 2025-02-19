Зеленский: США помогли Путину выйти из многолетней изоляции

Президент Владимир Зеленский заявил, что вчерашние переговоры в Саудовской Аравии между представителями России и Соединенных Штатов Америки, помогли правителю РФ Владимиру Путину выйти из многолетней изоляции.

"Соединенные Штаты помогли Путину выйти из многолетней изоляции... Мы ко всему готовы, и история о том, что 90% всей помощи - это Соединенные Штаты, мы понимаем, что правда - она немного другая, хотя, безусловно, мы благодарны за помощь.

Поэтому я хотел бы, чтобы было больше правды у команды Трампа, потому что все это точно на Украину положительно не влияет, а влияет на то, что они выводят из изоляции Путина.

Думаю, что Путин и россияне очень радуются, потому что обсуждается вопрос с ними как с «жертвой», это что-то новое", - сказал Зеленский на пресс-конференции.