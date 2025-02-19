На войне погиб 23-летний украинский футболист

6 февраля в боях на Харьковщине погиб украинский футболист и военнослужащий Никита Калин. Ему было всего 23 года.

"Солдат Никита Калин, огнеметчик штурмового батальона, погиб 6 февраля 2025 года, в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Зеленый Гай Изюмского района Харьковской области", - пишет Brovarymedia.

На протяжении футбольной карьеры Калин выступал за юношескую команду "Колоса", "Скиф", МФК "Бровары", "Богдановку" и "Фаворит".

Также Никита становился чемпионом Киевской области по хортингу - национальному виду единоборств.