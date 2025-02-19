Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине
Также диктатор заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по войне в Украине. Москва от диалога "никогда не отказывалась".
Об этом он заявил российским СМИ.
По его словам, посредники в диалоге между Россией и США не нужны.
Также он прокомментировал встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии. Путин сообщил, что "высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде".
Глава Кремля отметил, что с американской стороны на переговорах были "совсем другие люди - без предвзятости и осуждений".
"РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной. Европейцы сами прекратили контакты с Москвой, а Киев даже запретил себе переговоры с Россией", заявил российский диктатор.
Путин добавил, что "с удовольствием" встретится с американским президентом Дональдом Трампом, но встреча должна быть подготовлена.
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
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