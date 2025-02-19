  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине
В тренде

Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине

Общие новости

Также диктатор заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по войне в Украине. Москва от диалога "никогда не отказывалась".

Читайте такжеЗеленский о переговорах между РФ и США: Идти на ультиматумы России не собираюсь

Об этом он заявил российским СМИ.

По его словам, посредники в диалоге между Россией и США не нужны.

Также он прокомментировал встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии. Путин сообщил, что "высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде".

Глава Кремля отметил, что с американской стороны на переговорах были "совсем другие люди - без предвзятости и осуждений".

"РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной. Европейцы сами прекратили контакты с Москвой, а Киев даже запретил себе переговоры с Россией", заявил российский диктатор.

Путин добавил, что "с удовольствием" встретится с американским президентом Дональдом Трампом, но встреча должна быть подготовлена.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

По теме
yellow-arrow
Вьюнник: Знаю 5 или 6 языков - уже 15 или 20 интервью дал на польском
yellow-arrow
Зеленский: Санкции введены не на Порошенко. Не субъективизируйте человека, который выводит средства из государства
yellow-arrow
На войне погиб 23-летний украинский футболист
Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LEVgcUqs (Чернігів)
19.02.2025 в 17:13
Про що говорити з гітлером?
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
LEVgcUqs (Чернігів)
19.02.2025 в 17:13
Про що говорити з гітлером?
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 17:05
Коли ж ти бункерний престарілий педофіл-фюрер подохнеш...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости