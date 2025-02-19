Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуться за стол переговоров по войне в Украине. Москва от диалога "никогда не отказывалась".

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Об этом он заявил российским СМИ.

По его словам, посредники в диалоге между Россией и США не нужны.

Также он прокомментировал встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии. Путин сообщил, что "высоко оценивает итог переговоров в Эр-Рияде".

Глава Кремля отметил, что с американской стороны на переговорах были "совсем другие люди - без предвзятости и осуждений".

"РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине. Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой или Украиной. Европейцы сами прекратили контакты с Москвой, а Киев даже запретил себе переговоры с Россией", заявил российский диктатор.

Путин добавил, что "с удовольствием" встретится с американским президентом Дональдом Трампом, но встреча должна быть подготовлена.

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.