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Зеленский: Санкции введены не на Порошенко. Не субъективизируйте человека, который выводит средства из государства

Общие новости

По словам Зеленского, все расскажут правоохранители.

Зеленский: Санкции введены не на Порошенко. Не субъективизируйте человека, который выводит средства из государства

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский прокомментировал введение санкций против пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. По его словам, все расскажут правоохранители.

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Об этом он рассказал во время брифинга в офисе президента Украины 19 февраля 2025 года, информирует Суспільне.

Он отметил, на заседании СНБО были доклады по выводу средств из Украины. Правоохранительные органы начали следствие.

"Пусть правоохранительные органы рассказывают. Финмониторинг все это доложил в деталях. Там идет следствие. Санкции введены не на Петра Порошенко, не субъективизируйте человека, который выводит средства из нашего государства. Там список людей, которые этим занимались", - сказал Зеленский.

Напомним, что 12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 17:22
Прийдеться тобі, піаніст ху.єм Голобородько, скоро в Ізраїль тікати... В народу України терпіння не безмежне....
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2
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 17:22
Прийдеться тобі, піаніст ху.єм Голобородько, скоро в Ізраїль тікати... В народу України терпіння не безмежне....
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2
1
Gudvin85 (Киев)
19.02.2025 в 17:06
Должна остаться одна крыса
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0
4
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Просто Квашин (Харків)
19.02.2025 в 17:10
Не переживай, путінський щур... СБУ, рано чи пізно, всіх вас під.ерів переловить....
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2
1
fanatSD (донецк)
19.02.2025 в 17:50
крыса ты и есть
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