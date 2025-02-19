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Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"

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Перепалка двух лидеров продолжается

Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп повторил свое заявление о якобы крайне низком рейтинге украинского лидера.

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, это играть на Байдене "как на скрипке".

Диктатор без выборов, Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны", – написал Трамп.

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Президент США также вспомнил о том, как якобы "скромный успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и Трампа, никогда не сможет закончить".

Кроме того, он заявил, что Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и "деньги Европы гарантированно вернут, тогда как Соединенные Штаты не получат ничего обратно".

Трамп также заявил, что война гораздо важнее для Европы, чем для США, ведь "у нас есть большой, прекрасный Океан, который разделяет нас".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

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1 голосов
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.02.2025 в 19:23
Дегенерат, який мабуть курить в одному кабінеті з Маском, геть на старості втратив залишки свого і так не великого розуму. Чого не чекав, так це те, що американці здатні вдруге вибрати собі таке чудо.
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Комментарии 7
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.02.2025 в 19:23
Дегенерат, який мабуть курить в одному кабінеті з Маском, геть на старості втратив залишки свого і так не великого розуму. Чого не чекав, так це те, що американці здатні вдруге вибрати собі таке чудо.
Ответить
0
1
Vladimir76 (Берлин)
19.02.2025 в 19:18
И посредственный гомик
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0
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Vladimir76 (Берлин)
19.02.2025 в 19:19
Извините (Т9), комик
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andrey B
19.02.2025 в 19:01
и это говорит "отец американской демократии".рыжий мошенник,балабол.после событий 6 января 2021 года его место на нарах.на что этот ......ещё пойдёт чтобы спасти своего плешивого дружка?
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Bаrcelinius
19.02.2025 в 18:51
Король говорит!
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2
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fanatSD (донецк)
19.02.2025 в 18:54
лижи своему "королю"петух из биробиджана.и береги свои яйца убогий
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aleks68
19.02.2025 в 19:06
кому и кобыла невеста .....пархатый."король"твой голый.сдал афганистан(всю вину возложив на байдена),грозился разбомбить иран только обосрался;хочет присоединить гренландию,только получит ...... по губам.можно продолжать в том же духе.
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