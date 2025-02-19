Путин заявил, что войска РФ прорвались на Курщине в Украину - Генштаб опроверг

Российский правитель Владимир Путин заявил, что его войска в Курской области перешли на территорию Украины. Силы обороны опровергли это заявление. Российского диктатора цитируют российские СМИ.

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"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины, выйдя на территорию противника", - заявил Путин.

В Генштабе объясняют, что на фоне общих "не самых лучших настроений" в украинских соцсетях россияне пытаются распространять дополнительные вбросы, в частности касающиеся каких-то прорывов украинской обороны в Курской области и массового захода на территорию Украины. Это не соответствует действительности, подчеркнул спикер ГШ Лиховый.

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Он сообщил, что по состоянию на 15 часов в Курской области с начала суток было зафиксировано 12 боевых столкновений, из них три еще продолжались (остальные уже отбиты). Одна из отраженных атак, еще около шести утра, была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины на дирекции Николаево-Дарьино - Журавка.

"Попытка успеха не имела. Основания для паники отсутствуют. Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонительной операции в Курской области РФ, удерживая несколько сотен квадратных километров территории страны-агрессора.

Не ведитесь на ИПСО, поддерживайте и усиливайте украинское войско - вот наша лучшая переговорная позиция".