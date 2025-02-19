Трамп-младший: Давайте остановим ненужную смерть, война в Украине очень мало означает для США
"Мой п...к"
Сын президента США Дональд Трамп-младший считает, что война в Украине не имеет большого значения для Соединенных Штатов.
Об этом он написал в соцсети X.
Сын Трампа, комментируя заявление своего отца о Владимире Зеленском и войне в Украине, написал:
"Он не ошибается, люди. Давайте остановим ненужную смерть и бесконечные расходы на войну, которая для нас очень мало значит".
Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп в новом заявлении назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".
Накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.
He ain’t wrong folks. Let’s stop the needless death and the infinite spending on a war that means very little to us. pic.twitter.com/LSCBwAqMdG— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 19, 2025
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