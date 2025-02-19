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Трамп-младший: Давайте остановим ненужную смерть, война в Украине очень мало означает для США

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"Мой п...к"

Трамп-младший: Давайте остановим ненужную смерть, война в Украине очень мало означает для США

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сын президента США Дональд Трамп-младший считает, что война в Украине не имеет большого значения для Соединенных Штатов.

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Об этом он написал в соцсети X.

Сын Трампа, комментируя заявление своего отца о Владимире Зеленском и войне в Украине, написал:

"Он не ошибается, люди. Давайте остановим ненужную смерть и бесконечные расходы на войну, которая для нас очень мало значит".

Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп в новом заявлении назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".

Накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии
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aleks68
19.02.2025 в 23:24
семейка ......
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Комментарии 2
aleks68
19.02.2025 в 23:24
семейка ......
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Acsakal (Kharkiv)
19.02.2025 в 23:06
Ну, якщо війна в Україні для США "дуже мало означає", то нехай трампон і не втручається, а просто звалить. Зато хоч не продасть чужу країну її ворогу.
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