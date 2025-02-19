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УАФ пообщалась с Нацполицией по поводу безопасности на матчах

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УАФ пообщалась с Нацполицией по поводу безопасности на матчах

uaf.ua

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В Доме футбола состоялось рабочее совещание с участием офицеров безопасности клубов УПЛ, Первой лиги, представителей УАФ и Национальной полиции Украины.

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Главной темой стало обсуждение безопасности на стадионах и организации футбольных матчей в условиях военного положения.

На встрече обсуждались ключевые вопросы:

— комплексный подход к инфраструктуре стадионов и мерам безопасности (рассмотрены актуальные требования и рекомендации по подготовке спортивных арен к проведению матчей);

— анализ рисков в условиях военного времени (участники обсудили потенциальные угрозы и меры по их минимизации);

— требования к офицеру безопасности ФК (определены необходимые квалификационные критерии и зоны ответственности должностных лиц, отвечающих за безопасность матчей);

— подготовка персонала (особое внимание уделено обучению стюардов и служб безопасности клубов, их взаимодействию с полицией и другими структурами);

— организация правопорядка во время матчей (рассмотрен порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также механизмы координации между клубами, УАФ и правоохранительными органами);

— требования к стадионам (участники получили обновленную информацию о категоризации стадионов и процессе их инспекции);

— анализ инцидентов (рассмотрены проблемные ситуации, возникавшие во время матчей, и определены пути их избегания в будущем);

— процесс аттестации клубов (обсуждены кадровые требования к футбольным клубам о соответствии стандартам безопасности).

Представители Национальной полиции подчеркнули важность тесного взаимодействия с офицерами безопасности клубов и УАФ, а также отметили необходимость соблюдения регламентных требований во время организации матчей.

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УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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