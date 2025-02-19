УАФ пообщалась с Нацполицией по поводу безопасности на матчах
Чемпионат возвращается
uaf.ua
В Доме футбола состоялось рабочее совещание с участием офицеров безопасности клубов УПЛ, Первой лиги, представителей УАФ и Национальной полиции Украины.
Главной темой стало обсуждение безопасности на стадионах и организации футбольных матчей в условиях военного положения.
На встрече обсуждались ключевые вопросы:
— комплексный подход к инфраструктуре стадионов и мерам безопасности (рассмотрены актуальные требования и рекомендации по подготовке спортивных арен к проведению матчей);
— анализ рисков в условиях военного времени (участники обсудили потенциальные угрозы и меры по их минимизации);
— требования к офицеру безопасности ФК (определены необходимые квалификационные критерии и зоны ответственности должностных лиц, отвечающих за безопасность матчей);
— подготовка персонала (особое внимание уделено обучению стюардов и служб безопасности клубов, их взаимодействию с полицией и другими структурами);
— организация правопорядка во время матчей (рассмотрен порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также механизмы координации между клубами, УАФ и правоохранительными органами);
— требования к стадионам (участники получили обновленную информацию о категоризации стадионов и процессе их инспекции);
— анализ инцидентов (рассмотрены проблемные ситуации, возникавшие во время матчей, и определены пути их избегания в будущем);
— процесс аттестации клубов (обсуждены кадровые требования к футбольным клубам о соответствии стандартам безопасности).
Представители Национальной полиции подчеркнули важность тесного взаимодействия с офицерами безопасности клубов и УАФ, а также отметили необходимость соблюдения регламентных требований во время организации матчей.
Популярное сейчас
- "Живет в дезинформационном пространстве". Зеленский отреагировал на заявление Трампа о 4% доверия
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- Наставник Бенфики отреагировал на критику Трубина после матча ЛЧ
- Лавров: Со стороны России не может быть и речи о территориальных уступках Украине
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике