Монзуль: В украинских арбитров высокий уровень подготовки
Вердикт от футбольной чиновницы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Глава комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль рассказала об учебно-тренировочном сборе судей УПЛ и их помощниках.
“Зимние сборы – это ключевой этап подготовки арбитров перед возобновлением сезона. Наша главная цель – обеспечить единое понимание инструкций, определяющих стандарты УЕФА и ФИФА".
"В украинских арбитров высокий уровень подготовки, они получают необходимые наставления, рекомендации по физическому состоянию и обратную связь, чтобы развиваться и совершенствовать судейство на самом высоком уровне", – сказала Монзуль.
Екатерина Владимировна начала карьеру в 2002 году. Свою текущую должность она занимает с февраля 2024-го.
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