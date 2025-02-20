Монзуль: В украинских арбитров высокий уровень подготовки

Глава комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль рассказала об учебно-тренировочном сборе судей УПЛ и их помощниках.

“Зимние сборы – это ключевой этап подготовки арбитров перед возобновлением сезона. Наша главная цель – обеспечить единое понимание инструкций, определяющих стандарты УЕФА и ФИФА".

"В украинских арбитров высокий уровень подготовки, они получают необходимые наставления, рекомендации по физическому состоянию и обратную связь, чтобы развиваться и совершенствовать судейство на самом высоком уровне", – сказала Монзуль.

Екатерина Владимировна начала карьеру в 2002 году. Свою текущую должность она занимает с февраля 2024-го.