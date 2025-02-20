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Монзуль: В украинских арбитров высокий уровень подготовки

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Вердикт от футбольной чиновницы

Монзуль: В украинских арбитров высокий уровень подготовки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Глава комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль рассказала об учебно-тренировочном сборе судей УПЛ и их помощниках.

“Зимние сборы – это ключевой этап подготовки арбитров перед возобновлением сезона. Наша главная цель – обеспечить единое понимание инструкций, определяющих стандарты УЕФА и ФИФА".

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"В украинских арбитров высокий уровень подготовки, они получают необходимые наставления, рекомендации по физическому состоянию и обратную связь, чтобы развиваться и совершенствовать судейство на самом высоком уровне", – сказала Монзуль.

Екатерина Владимировна начала карьеру в 2002 году. Свою текущую должность она занимает с февраля 2024-го.

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Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
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