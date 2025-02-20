"Меньше слушать всяких пафосных додиков": Вацко – о своем отсутствии на пресс-конференции главы УАФ
Комментатор считает это тратой времени
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Журналист Виктор Вацко рассказал, почему он не пришел на недавнюю пресс-конференцию главы УАФ Андрея Шевченко.
“Я не собираюсь ездить по пресс-конференциям. Я об этом говорю с полной ответственностью. У меня такой опыт жизненный и профессиональный. Конечно, это ваш выбор, но я посоветую меньше слушать всяких пафосных додиков. Вы думаете мне кто-то дал бы возможность и самое главное время сказать то, что я хочу?”
“Моя позиция такова: если я хочу пообщаться с кем-то из футбольных людей, я найду возможность сделать это без пресс-конференций, без бранчей и без лишних ушей. Если человек не захочет со мной общаться – нет вопросов, я это тоже понимаю”, – сказал Вацко в эфире собственного ютуб-канала.
11 февраля президент УАФ Андрей Шевченко провел масштабную пресс-конференцию и подвел итоги годовой работы.
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