Адамюк: Карпаты и Рух – две разные команды. Напряжение должно остаться
Футболист поддерживает принципиальное соперничество
Фото: ФК Карпати Львів
Защитник "Карпат" Владимир Адамюк уверен, что львовское дерби будет напряженным.
“Дух настоящего дерби все-таки почувствовался. Но если бы пустили больше болельщиков – было бы гораздо лучше. Не знаю, насколько тесно сотрудничество, потому что не вникал. Но думаю, что дерби будет однозначно. "Карпаты" и "Рух" – это две разные команды. Считаю, что это напряжение должно остаться”, – убежден Адамюк.
В октябре клубы обменялись победами с минимальным счетом 1:0 в рамках УПЛ и ⅛ финала Кубка Украины.
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Источник:Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
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