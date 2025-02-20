Адамюк: Карпаты и Рух – две разные команды. Напряжение должно остаться

Защитник "Карпат" Владимир Адамюк уверен, что львовское дерби будет напряженным.

“Дух настоящего дерби все-таки почувствовался. Но если бы пустили больше болельщиков – было бы гораздо лучше. Не знаю, насколько тесно сотрудничество, потому что не вникал. Но думаю, что дерби будет однозначно. "Карпаты" и "Рух" – это две разные команды. Считаю, что это напряжение должно остаться”, – убежден Адамюк.