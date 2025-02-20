  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Адамюк: Карпаты и Рух – две разные команды. Напряжение должно остаться
В тренде

Адамюк: Карпаты и Рух – две разные команды. Напряжение должно остаться

Общие новости

Футболист поддерживает принципиальное соперничество

Адамюк: Карпаты и Рух – две разные команды. Напряжение должно остаться

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Защитник "Карпат" Владимир Адамюк уверен, что львовское дерби будет напряженным.

“Дух настоящего дерби все-таки почувствовался. Но если бы пустили больше болельщиков – было бы гораздо лучше. Не знаю, насколько тесно сотрудничество, потому что не вникал. Но думаю, что дерби будет однозначно. "Карпаты" и "Рух" – это две разные команды. Считаю, что это напряжение должно остаться”, – убежден Адамюк.

Читайте такжеКарпаты не смогут рассчитывать на двух игроков в матче с Динамо

В октябре клубы обменялись победами с минимальным счетом 1:0 в рамках УПЛ и ⅛ финала Кубка Украины.

По теме
yellow-arrow
"Меньше слушать всяких пафосных додиков": Вацко – о своем отсутствии на пресс-конференции главы УАФ
yellow-arrow
Монзуль: В украинских арбитров высокий уровень подготовки
yellow-arrow
УАФ пообщалась с Нацполицией по поводу безопасности на матчах
Рух (Львов) Владимир Адамюк Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости