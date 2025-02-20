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1190 оккупантов и шесть средств ПВО. Генштаб подытожил потери росармии в войне

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Сильные показатели по многим пунктам

1190 оккупантов и шесть средств ПВО. Генштаб подытожил потери росармии в войне

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1190 оккупантов, по 14 танков и бронемашин, 63 артсистемы и 6 средств ПВО.

Об этом проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 863 580 (+1190) человек,
  • танков - 10134 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 21112 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 23410 (+63) ед,
  • РСЗО - 1291 (+3) ед,
  • средства ПВО - 1078 (+6) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26021 (+160),
  • крылатые ракеты - 3064 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37961 (+136) ед,
  • специальная техника - 3752 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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