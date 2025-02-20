Трамп заявил о планах снова предложить Украине сделку по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить соглашение по редкоземельным минералам, подчеркнув, что отказ не сделает «счастливым» президента Украины Владимира Зеленского.

"Думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь возобновить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь возобновить его, иначе он (Зеленский - прим.) будет не слишком счастлив. Скотт Бессент (министр финансов США - прим.) действительно поехал туда (в Украину - прим.), и с ним обращались достаточно грубо, потому что, по сути, они сказали ему «нет», а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ", - цитирует Трампа CNN.

3 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что США хотят получить от Киева редкоземельные металлы в обмен на помощь, и Украина готова это сделать.

На полях Мюнхенской конференции безопасности 15 февраля Владимир Зеленский заявил, что не дал подписать с США соглашение о редкоземельных металлах, потому что оно не готово для защиты украинских интересов.