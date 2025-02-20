Трамп заявил о планах снова предложить Украине сделку по редкоземельным металлам
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Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить соглашение по редкоземельным минералам, подчеркнув, что отказ не сделает «счастливым» президента Украины Владимира Зеленского.
"Думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь возобновить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь возобновить его, иначе он (Зеленский - прим.) будет не слишком счастлив.
Скотт Бессент (министр финансов США - прим.) действительно поехал туда (в Украину - прим.), и с ним обращались достаточно грубо, потому что, по сути, они сказали ему «нет», а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ", - цитирует Трампа CNN.
3 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что США хотят получить от Киева редкоземельные металлы в обмен на помощь, и Украина готова это сделать.
На полях Мюнхенской конференции безопасности 15 февраля Владимир Зеленский заявил, что не дал подписать с США соглашение о редкоземельных металлах, потому что оно не готово для защиты украинских интересов.
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