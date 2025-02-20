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Трамп заявил о планах снова предложить Украине сделку по редкоземельным металлам

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Трамп заявил о планах снова предложить Украине сделку по редкоземельным металлам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается возобновить соглашение по редкоземельным минералам, подчеркнув, что отказ не сделает «счастливым» президента Украины Владимира Зеленского.

"Думаю, что я возобновлю это соглашение. Да, я думаю, что я собираюсь возобновить это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я собираюсь возобновить его, иначе он (Зеленский - прим.) будет не слишком счастлив.

Скотт Бессент (министр финансов США - прим.) действительно поехал туда (в Украину - прим.), и с ним обращались достаточно грубо, потому что, по сути, они сказали ему «нет», а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ", - цитирует Трампа CNN.

3 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что США хотят получить от Киева редкоземельные металлы в обмен на помощь, и Украина готова это сделать.

На полях Мюнхенской конференции безопасности 15 февраля Владимир Зеленский заявил, что не дал подписать с США соглашение о редкоземельных металлах, потому что оно не готово для защиты украинских интересов.

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.02.2025 в 09:00
Ну и идиот. Прям как шарлотка с барсел@хом.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
20.02.2025 в 09:00
Ну и идиот. Прям как шарлотка с барсел@хом.
Ответить
0
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