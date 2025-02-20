Оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 161 БпЛА. Результаты работы ПВО

В ночь на 20 февраля 2025 года враг совершил ракетный удар по Харьковщине и запустил более 160 дронов по Украине.

Всего применено до 14 ракет.

крылатые:

Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.)

Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма);

баллистические:

Искандер-М/KN-23 (пуски - Воронежская обл.).

Информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется.

Также Россия запустила 161 ударный БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов по направлениям.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 80-ти шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях. 78 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесская и Киевская области. На Херсонщине, ударом вражеской управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы.