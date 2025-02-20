Зеленский: В эти дни 2014 года Россия выбрала войну

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни.

"20 февраля - день, когда мы вспоминаем и чтим тех, кто сделал свой выбор быть свободными, строить сильную, европейскую Украину, не мириться с покорением. Они отдали самое дорогое - свою жизнь, чтобы мы жили в свободном государстве.

Именно в эти дни 2014 года Россия выбрала войну - начала первые шаги к оккупации Крыма. Пока в Киеве убивали людей, а люди защищали свою свободу, Путин решил нанести еще один удар - очень подлый. С тех пор мир живет в новой реальности, когда Россия пытается обмануть всех. И очень важно не поддаваться, быть вместе. Очень важно поддерживать тех, кто защищает свободу.

Вечное уважение Героям Небесной Сотни. Вечная благодарность всем нашим смелым украинцам и украинкам, которые боролись за Украину и ее независимость", - написал глава государства в Telegram.