Зеленский: В эти дни 2014 года Россия выбрала войну
Знаменательная дата
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Президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни.
"20 февраля - день, когда мы вспоминаем и чтим тех, кто сделал свой выбор быть свободными, строить сильную, европейскую Украину, не мириться с покорением. Они отдали самое дорогое - свою жизнь, чтобы мы жили в свободном государстве.
Именно в эти дни 2014 года Россия выбрала войну - начала первые шаги к оккупации Крыма. Пока в Киеве убивали людей, а люди защищали свою свободу, Путин решил нанести еще один удар - очень подлый. С тех пор мир живет в новой реальности, когда Россия пытается обмануть всех. И очень важно не поддаваться, быть вместе. Очень важно поддерживать тех, кто защищает свободу.
Вечное уважение Героям Небесной Сотни. Вечная благодарность всем нашим смелым украинцам и украинкам, которые боролись за Украину и ее независимость", - написал глава государства в Telegram.
Героями Небесной сотни называют участников Революции достоинства, погибших в период с декабря 2013 по февраль 2014 года.
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