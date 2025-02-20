Премьер Британии представит Трампу план развертывания европейских миротворцев в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план отправки до 30 000 европейских военнослужащих для обеспечения прекращения огня в Украине. Об этом информирует The Telegraph.

Ожидается, что Стармер во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе подробно опишет то, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое будет заключено при посредничестве Трампа.

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По словам западных чиновников, информированных об этих планах, он будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить мощной силой, если Россия нарушит условия перемирия, которое будет заключено.

План предусматривает размещение не менее 30 тысяч европейских военных - вдоль линии фронта - они будут охранять города, порты, атомные электростанции и другие важные инфраструктурные объекты. Согласно проекту, базами для этих сил могут стать Полтава, Днепр и Кривой Рог.