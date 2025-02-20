Шахтер и его экс-тренер помогли девочке, которая потеряла ноги из-за обстрела РФ

Юная украинка Яна Степаненко примет участие в благотворительном забеге в столице Японии - Tokyo Marathon Friendship Run. Напомним, Яна потеряла обе ноги в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года.

1 марта 13-летняя девочка пробежит дистанцию в 5 км на протезах с важной миссией - совместно с UNBROKEN Foundation собрать средства на два спортивных протеза для защитника Украины Александра Жавненко.

"Шахтер" сообщил, что клуб вместе с экс-тренером "горняков" Пауло Фонсекою и его женой Катериной помогли Яне организовать поездку в Токио. "Шахтер" постоянно поддерживает спортсменку. К слову, в сентябре 2024 года дончане приобрели квартиру для семьи Яны Степаненко.