Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что до завершения года вполне реально достичь режима прекращения огня.

Об этом он сказал в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

"Вы знаете. Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные вот насколько это возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. На сколько это будет долго, насколько это будет эффективно - это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это произошло", - считает руководитель разведки.

Также Буданов скептически оценил перспективы размещения в Украине мироворчих сил. По его словам, это нигде "не сработало", поэтому это сомнительная гарантия безопасности.