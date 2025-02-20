Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
Есть и другой аспект вопроса
Фото – Віталій Носач, РБК-Україна
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что до завершения года вполне реально достичь режима прекращения огня.
Об этом он сказал в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.
"Вы знаете. Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные вот насколько это возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня.
На сколько это будет долго, насколько это будет эффективно - это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это произошло", - считает руководитель разведки.
Также Буданов скептически оценил перспективы размещения в Украине мироворчих сил. По его словам, это нигде "не сработало", поэтому это сомнительная гарантия безопасности.
19 февраля в интервью польскому изданию Defence24 Кирилл Буданов
Популярное сейчас
- Джуд Беллингем назвал имя самого талантливого игрока Реала
- Шоу Мбаппе, феерия в Париже и чемпионская гонка в АПЛ. Главные новости за 19 февраля
- Победа ПСВ над Ювентусом принесла исторический успех Нидерландам и исторический провал Италии
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике