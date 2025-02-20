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Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня

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Есть и другой аспект вопроса

Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня

Фото – Віталій Носач, РБК-Україна

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Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что до завершения года вполне реально достичь режима прекращения огня.

Об этом он сказал в интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

"Вы знаете. Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположные вот насколько это возможно, в то же время я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня.

На сколько это будет долго, насколько это будет эффективно - это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих, чтобы это произошло", - считает руководитель разведки.

Также Буданов скептически оценил перспективы размещения в Украине мироворчих сил. По его словам, это нигде "не сработало", поэтому это сомнительная гарантия безопасности.

19 февраля в интервью польскому изданию Defence24 Кирилл Буданов говорил, что Украине без США "будет очень трудно" продолжать боевые действия. Также он отметил, что, по его мнению, сотрудничество между Вашингтоном и Киевом является "двусторонним и взаимовыгодным".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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