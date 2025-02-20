Зеленский является легитимным президентом Украины, - ООН

Организация Объединенных Наций не считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает DW.

"Президент Зеленский занимает свою должность после надлежащим образом проведенных выборов", - сказал он.

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".