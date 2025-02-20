  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский является легитимным президентом Украины, - ООН
В тренде

Зеленский является легитимным президентом Украины, - ООН

Общие новости

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН

Зеленский является легитимным президентом Украины, - ООН

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Организация Объединенных Наций не считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины.

Читайте такжеТрамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает DW.

"Президент Зеленский занимает свою должность после надлежащим образом проведенных выборов", - сказал он.

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

Ранее Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".

По теме
yellow-arrow
Зеленский проиграет президентские выборы Залужному, - The Economist
yellow-arrow
"Забивал невероятные голы". Мойес передал привет бывшему подопечному из Украины
yellow-arrow
Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
20.02.2025 в 16:54
ООН это тряпка, об которую, кто только ноги не вытирал.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
20.02.2025 в 16:54
ООН это тряпка, об которую, кто только ноги не вытирал.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости