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Зеленский проиграет президентские выборы Залужному, - The Economist

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С разницей 30% против 65%

Зеленский проиграет президентские выборы Залужному, - The Economist

Фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский остается самым популярным украинским политиком, однако может проиграть выборы Валерию Залужному, если тот примет в них участие.

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Об этом пишет The Economist.

По данным издания, многие украинцы явно разочарованы Владимиром Зеленским.

"Внутренний опрос, проведенный The Economist, показывает, что, несмотря на то, что Зеленский остается самым популярным политиком в Украине, он проигрывает предстоящие выборы с результатом 30% против 65% Валерию Залужному, своему бывшему генералу, который еще не ушел в политику", - отмечается в материале.

Также издание пишет, что Зеленский вместо стремления получить более широкую поддержку все больше опирается на ближайших своих сторонников.

"Никто не готов сказать ему "нет" и он совершает ошибки", - сказал один из собеседников издания.

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 16:50
Країною керує єрмак, а зеленський - права рука, убивця Героїв Майдану таторов - ліва рука....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 16:50
Країною керує єрмак, а зеленський - права рука, убивця Героїв Майдану таторов - ліва рука....
Ответить
0
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