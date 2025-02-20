Зеленский проиграет президентские выборы Залужному, - The Economist

Президент Владимир Зеленский остается самым популярным украинским политиком, однако может проиграть выборы Валерию Залужному, если тот примет в них участие.

Об этом пишет The Economist.

По данным издания, многие украинцы явно разочарованы Владимиром Зеленским.

"Внутренний опрос, проведенный The Economist, показывает, что, несмотря на то, что Зеленский остается самым популярным политиком в Украине, он проигрывает предстоящие выборы с результатом 30% против 65% Валерию Залужному, своему бывшему генералу, который еще не ушел в политику", - отмечается в материале.

Также издание пишет, что Зеленский вместо стремления получить более широкую поддержку все больше опирается на ближайших своих сторонников.

"Никто не готов сказать ему "нет" и он совершает ошибки", - сказал один из собеседников издания.

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

По состоянию на первую половину февраля 2025 года 57% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, не доверяют - 37%, говорится в исследовании КМИС.

Владимир Зеленский назвал дезинформацией заявления о 4% его рейтинга.