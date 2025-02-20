Дудченко: С такими лыжами не имеет смысла даже участвовать в чемпионате Украины
Просто провал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал выступление в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде, где
"Я могу одно сказать: с такими лыжами не имеет смысла даже участвовать в чемпионате Украины. На спуске тебя опережает представитель Гренландии, у которой нет полноценной сервис-бригады. У меня нет слов, что сказать.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Конечно, мне на протяжении чемпионата не очень нравились лыжи. Но то, что было сегодня, я не знаю, как назвать. Ничего не можешь делать на дистанции: круг, небольшой подъем, и потом спуск - если у тебя не работают лыжи, нет шансов даже удержать спину соперника.
Что держало на дистанции? Никаких мыслей нет. Понимаешь, что у тебя никаких шансов нет даже навязать борьбу за какое-то 18-е место. Просто доезжаешь до финиша", - сказал Дудченко.
Популярное сейчас
- Буданов ответил, удастся ли в этом году достичь режима прекращения огня
- Зеленский: В эти дни 2014 года Россия выбрала войну
- Джуд Беллингем назвал имя самого талантливого игрока Реала
- "Один в поле не воин". Буданов сделал заявление о возможном прекращении помощи США
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике