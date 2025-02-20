Дудченко: С такими лыжами не имеет смысла даже участвовать в чемпионате Украины

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал выступление в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде, где Украина с лучшей стрельбой финишировала 20-й .

"Я могу одно сказать: с такими лыжами не имеет смысла даже участвовать в чемпионате Украины. На спуске тебя опережает представитель Гренландии, у которой нет полноценной сервис-бригады. У меня нет слов, что сказать.

Конечно, мне на протяжении чемпионата не очень нравились лыжи. Но то, что было сегодня, я не знаю, как назвать. Ничего не можешь делать на дистанции: круг, небольшой подъем, и потом спуск - если у тебя не работают лыжи, нет шансов даже удержать спину соперника.

Что держало на дистанции? Никаких мыслей нет. Понимаешь, что у тебя никаких шансов нет даже навязать борьбу за какое-то 18-е место. Просто доезжаешь до финиша", - сказал Дудченко.