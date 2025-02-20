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Украине нужно снизить тон и подписать соглашение об ископаемых, - советник Трампа Уолц

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Украине нужно снизить тон и подписать соглашение об ископаемых, - советник Трампа Уолц

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина должна воздержаться от критики США, которые хотят обеспечить мирное соглашение, сказал советник Трампа по вопросам национальной безопасности США Майк Уолц.

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Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Им нужно снизить тон, внимательно посмотреть и подписать это соглашение (об ископаемых. - ред.)", - сказал он.

В то же время Уолц верит, что разногласия США с Украиной могут быть решены.

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Комментарии
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Vladimir76 (Берлин)
20.02.2025 в 19:37
Как с девкой продажной разговаривают. Похоже на изнасилование
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Комментарии 2
Vladimir76 (Берлин)
20.02.2025 в 19:37
Как с девкой продажной разговаривают. Похоже на изнасилование
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MaximSK (Киев)
20.02.2025 в 19:44
Ты точно из Берлина? Какое отношение имеешь к Украине вообще? Ты путинист и ананист впридачу?
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