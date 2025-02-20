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63% украинцев против любых выборов до окончания войны, - опрос

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Об этом свидетельствуют данные опроса

63% украинцев против любых выборов до окончания войны, - опрос

фото из свободных источников

Новина українською

По данным свежих социологических опросов за февраль 2025 года, 63% украинцев против проведения любых выборов до окончания войны.

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Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра "Социс" за февраль 2025 года.

"Менее 1% опрошенных хотели бы проведения только выборов президента, примерно 3% выступают за переизбрание только Верховной Рады, еще 29% хотят одновременного переизбрания Рады и главы государства.

Но более 63% против любых выборов до окончания войны", - говорится в сообщении.

63% украинцев против любых выборов до окончания войны, - опрос - изображение 1

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.

Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".

Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".

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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2025 в 21:15
63%
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1
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Комментарии 14
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2025 в 21:15
63%
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 21:20
Су.чка виповзла... Ти рот помила після мінєта ???
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0
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Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 20:51
Поки наші герої захисники стримують ка.цапів-нацистів, а 6 мільйонів українців були змушені виїхати за кордон, ждуни путіна -- барсел0х, море, гудвін та ще парочка путінських пацюків, розповсюджують путінські "хотєлки" про вибори... Мріють мерзотники мабуть про медведчука або мураєва... А може гоміка-блогера, який втік в Іспанію....
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 20:38
Більше всього за демократію в Україні переживають ждуни путіна...Хоча в самому парашестані не було виборів вже 30 років....
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0
2
Gudvin85 (Киев)
20.02.2025 в 20:43
Ты хотел сказать: колониальной политикой в Украине . Слово демократия клоуну не знакомо
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1
1
Море23 (Одесса)
20.02.2025 в 20:50
Нерабу как ты выборы не нужны ,лижи зеле ботинки
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 21:23
Лизать черевики чи очко (як ти путінський щур плешивому фюреру) -- це ка.цапська народна забава...
 
0
0
Море23 (Одесса)
20.02.2025 в 20:35
Ахаза кто бы сомневался) после того как Трамп сказал что у Зели 4 процента писали что весь народ будет против выборов ....по опросом из офиса президента....во дурак теперь у меня и Путин враг и Трамп .глупый
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1
1
fatov1986 (Лондон)
20.02.2025 в 20:27
Дудченко: С такими лыжами не имеет смысла даже участвовать в чемпионате Украины
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1
1
fatov1986 (Лондон)
20.02.2025 в 20:28
И я ему верю
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1
1
Василь з конопель (Амстердам )
20.02.2025 в 20:08
" Социс" це хто такі?
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3
3
Gudvin85 (Киев)
20.02.2025 в 20:04
Чет мало нарисовали, почему не 99.99%?
Ответить
4
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.02.2025 в 20:08
Виборів хотять тільки путінські прихвостні, ждуни та прихильники плешивого бункерного педофіла-фюрера, як ти путінський глист....
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0
4
Василь з конопель (Амстердам )
20.02.2025 в 20:11
В москалів не записуються їх ху,рять це до і про тебе.
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1
4

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