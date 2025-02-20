63% украинцев против любых выборов до окончания войны, - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса
фото из свободных источников
По данным свежих социологических опросов за февраль 2025 года, 63% украинцев против проведения любых выборов до окончания войны.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра "Социс" за февраль 2025 года.
"Менее 1% опрошенных хотели бы проведения только выборов президента, примерно 3% выступают за переизбрание только Верховной Рады, еще 29% хотят одновременного переизбрания Рады и главы государства.
Но более 63% против любых выборов до окончания войны", - говорится в сообщении.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.
Ранее президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".
Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".
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