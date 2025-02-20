У Трампа был "изысканный план" приблизить Украину к США. Зеленский этому помешал, - министр финансов Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы помешал осуществлению "изысканного плана" главы Белого дома Дональда Трампа "сблизить" две страны, поскольку Зеленский не подписал соглашение об украинских полезных ископаемых.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Bloomberg.

"Президент Зеленский эскалировал ситуацию. Многие его заявления в Мюнхене были неприемлемыми. Когда я встретился с президентом Зеленским, он заверил меня, что он подпишет соглашение по минералам в Мюнхене. Он этого не сделал", - сказал Бессент.

Американский чиновник утверждает, что подписание этого соглашения было частью "изысканного плана" Трампа, который якобы заключался в том, чтобы "приблизить Украину к США".

По его словам, в случае подписания соглашения США получат больший экономический интерес в Украине и обеспечат для нее защиту.

"Следствием того, что должно было произойти, было приблизить Украину экономическими связями, убедить и заручиться поддержкой американского народа (относительно продолжения поддержки Украины - ред.), а затем сказать россиянам садиться за стол переговоров с очень четким посланием: если потребуется, мы усилим санкции", - добавил Бессент.

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.