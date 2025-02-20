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У Трампа был "изысканный план" приблизить Украину к США. Зеленский этому помешал, - министр финансов Бессент

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Перепалки продолжаются

У Трампа был "изысканный план" приблизить Украину к США. Зеленский этому помешал, - министр финансов Бессент

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы помешал осуществлению "изысканного плана" главы Белого дома Дональда Трампа "сблизить" две страны, поскольку Зеленский не подписал соглашение об украинских полезных ископаемых.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Bloomberg.

"Президент Зеленский эскалировал ситуацию. Многие его заявления в Мюнхене были неприемлемыми. Когда я встретился с президентом Зеленским, он заверил меня, что он подпишет соглашение по минералам в Мюнхене. Он этого не сделал", - сказал Бессент.

Американский чиновник утверждает, что подписание этого соглашения было частью "изысканного плана" Трампа, который якобы заключался в том, чтобы "приблизить Украину к США".

По его словам, в случае подписания соглашения США получат больший экономический интерес в Украине и обеспечат для нее защиту.

"Следствием того, что должно было произойти, было приблизить Украину экономическими связями, убедить и заручиться поддержкой американского народа (относительно продолжения поддержки Украины - ред.), а затем сказать россиянам садиться за стол переговоров с очень четким посланием: если потребуется, мы усилим санкции", - добавил Бессент.

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 миллионов долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2025 в 23:47
Информация искажена до неузнаваемости. Зеленскому это не надо. Это быдло хочет все в подарок, чтобы не возвращать ничего никому. Правильно я говорю, ответьте на вопрос 63% баранов.
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Комментарии 5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2025 в 23:47
Информация искажена до неузнаваемости. Зеленскому это не надо. Это быдло хочет все в подарок, чтобы не возвращать ничего никому. Правильно я говорю, ответьте на вопрос 63% баранов.
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3
2
fanatSD (донецк)
20.02.2025 в 23:58
баран это ты одноклеточная конченная шарлотка.сдохни падаль
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.02.2025 в 23:59
Слабенько что-то. Пока только один баран отреагировал. Видать самый «умный» )))
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3
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Morphyk7 (Черновцы)
21.02.2025 в 00:13
Я б тебя закопал прямо заатра и ты б сам яму копал в моей морской пехоте, первой штурмовой роте, за такие слова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.02.2025 в 00:26
Я далеко нахожусь от твоей первой штурмовой, но у меня есть идея. fanatSD (донецк) ближе, можешь его закопать и завтра ждать не надо. Кстати, яму можно в земле выкопать, а как это можно сделать в морской пехоте? Им наверное больно будет? ))))
 
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