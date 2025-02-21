Заря рассчиталась с двумя бывшими футболистами
Наконец долги закрыты
Фото: ФК Заря Луганск
Луганский клуб удовлетворил финансовые претензии экс-игроков Никиты Шевченко и Максима Казакова. Жалобы футболистов были основанием для трансферного бана "черно-белых", снятого после соответствующих расчетов.
Никита Шевченко защищал ворота "Зари" с 2013 по 2016-й и с 2019 по 2023-й. Именно в луганской команде вратарь провел самое большое количество матчей на клубном уровне в своей карьере (111).
Максим Казаков был игроком "мужиков" с 2018 по 2023 год. Воспитанник "Динамо" сыграл в составе "черно-белых" всего 9 встреч. В прошлом сезоне полузащитник выступал в "Дружбе" (Мировка), а сейчас помогает ЮКСА закрепиться в Первой лиге.
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