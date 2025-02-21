Сабо: Я не вижу Пихаленка как игрока, который может сыграть в любом из ведущих чемпионатов в Европе
Мнение экс-наставника команды
Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает, что полузащитнику киевлян Александру Пихаленку было бы тяжело в Европе.
– Среди тех, о ком говорят больше всего в контексте трансферов в зарубежные клубы, так это Владимир Бражко и Николай Шапаренко. А что скажете об Александре Пихаленке?
– Даже не знаю. Если говорить о европейских клубах, то это совсем другой уровень. Там по-другому играют в футбол. Пихаленок такой футболист, который играет в середине поля и не идет в отбор. Я не вижу его как игрока, который может сыграть в английском чемпионате или любом другом из ведущих в Европе, – признался Сабо.
В феврале полузащитник сыграл в спаррингах с РФШ (1:0) и "Шкендией" (3:2).
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