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Журналист: Украине Дом футбола обходится в 5,4 млн евро. Такое расфитькивание денег – это просто расточительность

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Комментатор поднял тему расходования средств налогоплательщиков

Журналист: Украине Дом футбола обходится в 5,4 млн евро. Такое расфитькивание денег – это просто расточительность

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Игорь Цыганык рассказал о расходах УАФ на Дом футбола.

"Расходовать 3,4 млн евро на сборную Украины, которая играет в год несколько поединков... 3,4 млн евро – это хороший бюджет команды УПЛ, которая может бороться даже за самые высокие места. И такая команда играет гораздо больше матчей, удерживает ДЮСШ. Содержание Дома футбола, УТК имени Банникова и персонала – 3,5 млн евро. То есть, тот офис, где сидят чиновники УАФ.

Может, в такое время не нужно тратить на обслуживание железа, стекла и воды, содержание всего, где не происходят никакие поединки... Может стоит сдать в аренду УТК Банникова, а не обслуживать, чтобы он висел на балансе УАФ. 159,4 млн гривен просто идет на аренду так называемого офиса. Учитывая, сколько поединков проводится под эгидой УАФ на УТК Банникова, я думаю, что можно было аккумулировать эти деньги и попытаться снять другие места, потому что мы эти деньги просто сжигаем”.

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“Нафига нам этот Дом футбола? Чтобы там приходили чиновники и рассказывали, что мы живем здесь? Я помню времена, когда на Лабораторной улице было два кабинета, потом два этажа, а команды играли гораздо лучше. Может, нам нужно вернуться и эти деньги немного сохранить? У меня впечатление, что такое "расфитькивание" этих денег – это просто расточительность.

1,9 млн евро идут на ассоциации, органы управления УАФ и комитеты. То есть 84 млн гривен идут еще на тех людей, которые сидят в этом Доме футбола. Вообще Украине Дом футбола обходится в 5,4 млн евро. Чиновники из офиса нам стоят 200 млн гривен в год", – заявил Цыганык.

Ранее журналист заявил, что в УАФ пытаются вытеснить Сергея Реброва с должности вице-президента и тренера сборной.

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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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