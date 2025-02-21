Журналист: Украине Дом футбола обходится в 5,4 млн евро. Такое расфитькивание денег – это просто расточительность

Игорь Цыганык рассказал о расходах УАФ на Дом футбола.

"Расходовать 3,4 млн евро на сборную Украины, которая играет в год несколько поединков... 3,4 млн евро – это хороший бюджет команды УПЛ, которая может бороться даже за самые высокие места. И такая команда играет гораздо больше матчей, удерживает ДЮСШ. Содержание Дома футбола, УТК имени Банникова и персонала – 3,5 млн евро. То есть, тот офис, где сидят чиновники УАФ.

Может, в такое время не нужно тратить на обслуживание железа, стекла и воды, содержание всего, где не происходят никакие поединки... Может стоит сдать в аренду УТК Банникова, а не обслуживать, чтобы он висел на балансе УАФ. 159,4 млн гривен просто идет на аренду так называемого офиса. Учитывая, сколько поединков проводится под эгидой УАФ на УТК Банникова, я думаю, что можно было аккумулировать эти деньги и попытаться снять другие места, потому что мы эти деньги просто сжигаем”.