Журналист: Украине Дом футбола обходится в 5,4 млн евро. Такое расфитькивание денег – это просто расточительность
Комментатор поднял тему расходования средств налогоплательщиков
Фото з відкритих джерел
Игорь Цыганык рассказал о расходах УАФ на Дом футбола.
"Расходовать 3,4 млн евро на сборную Украины, которая играет в год несколько поединков... 3,4 млн евро – это хороший бюджет команды УПЛ, которая может бороться даже за самые высокие места. И такая команда играет гораздо больше матчей, удерживает ДЮСШ. Содержание Дома футбола, УТК имени Банникова и персонала – 3,5 млн евро. То есть, тот офис, где сидят чиновники УАФ.
Может, в такое время не нужно тратить на обслуживание железа, стекла и воды, содержание всего, где не происходят никакие поединки... Может стоит сдать в аренду УТК Банникова, а не обслуживать, чтобы он висел на балансе УАФ. 159,4 млн гривен просто идет на аренду так называемого офиса. Учитывая, сколько поединков проводится под эгидой УАФ на УТК Банникова, я думаю, что можно было аккумулировать эти деньги и попытаться снять другие места, потому что мы эти деньги просто сжигаем”.
“Нафига нам этот Дом футбола? Чтобы там приходили чиновники и рассказывали, что мы живем здесь? Я помню времена, когда на Лабораторной улице было два кабинета, потом два этажа, а команды играли гораздо лучше. Может, нам нужно вернуться и эти деньги немного сохранить? У меня впечатление, что такое "расфитькивание" этих денег – это просто расточительность.
1,9 млн евро идут на ассоциации, органы управления УАФ и комитеты. То есть 84 млн гривен идут еще на тех людей, которые сидят в этом Доме футбола. Вообще Украине Дом футбола обходится в 5,4 млн евро. Чиновники из офиса нам стоят 200 млн гривен в год", – заявил Цыганык.
Ранее журналист заявил, что
Популярное сейчас
- Лига Европы. Рома - Порту 3:2 (первый матч - 1:1). Довбик не нужен, когда есть Дибала
- Чемпионку мира и Европы по художественной гимнастике дисквалифицировали на три года
- "Никуда оно не денется", - Сабо назвал команду, которая заберет чемпионство в УПЛ
- Зеленский: В начале полномасштабного вторжения ни одна страна мира не помогала Украине
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Новый соперник для Паркера. Мартин Баколе выйдет на ринг вместо Дюбуа