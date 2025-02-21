  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Еще под 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войн
В тренде

Еще под 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войн

Общие новости

367 единиц техники

Еще под 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войн

Костянтин і Влада Ліберови

Новина українською

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1280 захватчиков, 12 танков, 18 бронемашин и 52 артсистемы.

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 21.02.25 ориентировочно составили.

  • личного состава - около 864860 (+1280) человек
  • танков - 10146 (+12)
  • боевых бронированных машин - 21130 (+18)
  • артиллерийских систем - 23462 (+52)
  • РСЗО - 1295 (+4)
  • средства ПВО - 1080 (+2)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26156 (+135)
  • крылатые ракеты - 3064 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38104 (+143)
  • специальная техника - 3753 (+1).
По теме
yellow-arrow
Россия ночью запустила 160 БПЛА и две ракеты. Известно, сколько целей сбила ПВО
yellow-arrow
Журналист: Украине Дом футбола обходится в 5,4 млн евро. Такое расфитькивание денег – это просто расточительность
yellow-arrow
Довбик травмировался, однако Рома прошла Порту без него, а Черноморец подписал еще двух новичков. Главные новости за 20 февраля
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости