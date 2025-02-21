Еще под 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ в войн
367 единиц техники
Костянтин і Влада Ліберови
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1280 захватчиков, 12 танков, 18 бронемашин и 52 артсистемы.
Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 21.02.25 ориентировочно составили.
- личного состава - около 864860 (+1280) человек
- танков - 10146 (+12)
- боевых бронированных машин - 21130 (+18)
- артиллерийских систем - 23462 (+52)
- РСЗО - 1295 (+4)
- средства ПВО - 1080 (+2)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26156 (+135)
- крылатые ракеты - 3064 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 38104 (+143)
- специальная техника - 3753 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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